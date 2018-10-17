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Vücutçular birincilik için yarıştı

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Vücutçular birincilik için yarıştı
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Hamit SAKALLI

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, geçtiğimiz pazar günü CIU Arena’da gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda kategorilere göre dereceye giren isimler şu şekilde oldu:

Atletik fizik erkekler: -1,70 kategorisi

1. Turan Karahanlı 2. Mehmet Kan 3.Ahmet Uygur 4. Mehmet Bardako

 Master erkekler atletik fizik + 40 YAŞ

1.Hasan Artam

ATLETİK FİZİK ERKEKLER - 1,75

 1.Muhat Abdola 2.Ali Çamsöken 3. Muhammet Ali 4.Mustafa Dayı

 Genç Bayanlar Bikini Fitness

 1. Cemre Berkalp

Atletik Fizik Erkekler - 1,85

1.Halil Kansel 2. Memduh Erensoy 3. Berkel Aler

Vücut Geliştirme Erkekler Açık Siklet

1. Ertuğrul Boyacı

Atletik Fizik Erkekler Şampiyonlar Şampiyonu

Halil Kansel

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