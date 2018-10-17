Vücutçular birincilik için yarıştı

Hamit SAKALLI
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, geçtiğimiz pazar günü CIU Arena’da gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda kategorilere göre dereceye giren isimler şu şekilde oldu:
Atletik fizik erkekler: -1,70 kategorisi
1. Turan Karahanlı 2. Mehmet Kan 3.Ahmet Uygur 4. Mehmet Bardako
Master erkekler atletik fizik + 40 YAŞ
1.Hasan Artam
ATLETİK FİZİK ERKEKLER - 1,75
1.Muhat Abdola 2.Ali Çamsöken 3. Muhammet Ali 4.Mustafa Dayı
Genç Bayanlar Bikini Fitness
1. Cemre Berkalp
Atletik Fizik Erkekler - 1,85
1.Halil Kansel 2. Memduh Erensoy 3. Berkel Aler
Vücut Geliştirme Erkekler Açık Siklet
1. Ertuğrul Boyacı
Atletik Fizik Erkekler Şampiyonlar Şampiyonu
Halil Kansel