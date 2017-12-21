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Volkan Şen, bu kez Sivas yolcusu

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Fenerbahçe'den sezon başı ayrılan ve Trabzonspor'da pek forma göremeyen Volkan Şen, devre arası Sivasspor yolcusu

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Volkan Şen, bu kez Sivas yolcusu
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Milli futbolcu Volkan Şen, ikinci Trabzonspor döneminde de kalıcı olamadı.

Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen’e Sivasspor talip oldu. Samet Aybaba’nın Bursaspor'dayken A takıma alıp yıldız haline getirdiği ve ısrarla istediği Volkan Şen’in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor ise Boca Juniors’a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas’ın yerine oyuncu bakmaya başladı. Çalımbay’ın Antalyaspor’da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç’ı Mas’ın yerine düşündüğü öğrenildi.

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