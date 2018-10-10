“Volkan, bize büyük saygısızlık yaptı”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan takım kaptanı Volkan Demirel'in, kendisine ve başkan vekiline saygısızlık yaptığını, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü belirtti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'ye yaptığı açıklamada, takımların sembol oyuncuları için büyük değişimlerin zaman zaman sıkıntılı durumlar oluşturabileceğini aktararak, Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için bardağı taşıran iki olay yaşandı. Dergi yazısının çıkacağı gün, Samandıra'dan bir haber geldi. Volkan Demirel, teknik direktör yardımcısı Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Bir gün önce de haber geldi, 'birinin üzerine yürüyeceğim' demiş. Bir Volkan patlaması yaşandı. Samandıra'ya gittik, 'ne oldu' diye. Olayın sebebi, 'Erwin sen bana niye ters bakıyorsun.' 6 Türk futbolcumuz ve üç yöneticiyle konuşma yaptık, 'niye böyle oluyor' diye. Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. Volkan önce bana bir nebze saygısızlık yaptı, sonra başkan vekilimize saygısızlık yaptı. Bizi konuşturmuyor bile. O işi uzattı, 'kes' dedik, uzattı. Sesini yükseltti, daha fazla detaylara girmeyeceğim. Kendisi ile birebir görüştüm, başkanına, başkan vekiline böyle bir ortamda ses yükseltme, saygısızılık gösterebilen kıdemli bir futbolcunun bizler yokken Samandıra'da nasıl bir etkisi olabileceğini istişare ettim. Gördüm ki Volkan'ın bir uyanması gerek. 'Yaptığın kabul edilemez, nasıl özür dileyeceksin?' dedim. Onu da yapmadı. Buradaki olay disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık, bunu gidermek için hiçbir şey yapmadı. Takım içinde liderlik rolünü yapmama, bir nebze mutsuz olma ve bunu belli etme. Böyle bir kararı iki gün düşündüm. Şahsımın gönlüne dokunan bir karar değil. UEFA listesinde bizim ikinci kalecimiz Volkan, üçüncü kalecimiz Erten. Ben bu riski alarak bu kararı verdim. Harun'a bir şey olsa Erten kaleye geçecek."

KOÇ'TAN COCU, YANAL VE WENGER AÇIKLAMASI

Ali Koç, , teknik direktör Phillip Cocu'nun yanı sıra sportif direktör Damien Comolli'ye destek verdi.

Kendileri için en kolay şeyin teknik direktör değişikliği olacağına dikkati çeken Koç, "Değişim için yola çıktık. Bu değişime hala inanıyorum. Devre arasına kadar bir şey yapmayı uygun bulmuyorum. Şu aşamada hoca değişikliği yapmanın erken olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Cocu ile ilgili sıkıntıları Hollandalı teknik adama da söylediğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona Kuzey Avrupalılığı bırakıp ortamı ve şartları daha iyi anlaması gerektiğini anlattım. Bunu da yapıyor, çok çalışıyor. Zaman zaman tercihlerini sorguluyoruz ama bugün Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu sadece hocaya bağlamak ciddi anlamda yanlış olur. Arsene Wenger, Laurent Blanc, Tayfun Korkut'muş bunların hiçbiriyle ne istişarede bulunduk ne konuştuk. Hoca değişikliğinin faydasını görmüyorum. Oyuncularımız artık Cocu'nun etrafında birleştiler. Son birkaç maçı gördükten sonra iyi yolda olduğumuzu, düzeleceğimizi düşünüyorum."

"ERSUN HOCAYLA UZUN VADELİ PLAN YAPACAĞIMIZA İNANMADIĞIM İÇİN KENDİSİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Koç, sarı-lacivertli taraftarların lehine tezahürat yaptığı Ersun Yanal ile ilgili görüşlerini de aktararak, şunları söyledi:

"En kolayı 'Ersun hocayı getirdim' derim ama kulüp böyle yönetilmez. Uzun vadeli projeler için çıktım. Ersun hocayla uzun vadeli plan yapacağımıza inanmadığım için kendisini düşünmedim. Onun döneminden beri rahat maçlar izlemiyoruz. Güzel futbol oynattı ama diğer sezonlara baktığımızda uygun olmadığını düşünüyorum."