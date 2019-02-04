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Viyana kapıları, çocuk fitnesçilerimize dayanamadı

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Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix yarışmasında, Milli Takımımız 4 birincilik ve 1 dördüncülük elde etti

Viyana kapıları, çocuk fitnesçilerimize dayanamadı
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Avusturya'nın başkenti Viyana’da 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix yarışmasında sporcularımız büyük başarı elde ettiler.

10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Nev Çocuk Fitness sporcularından oluşan Milli Takımımız 4 birincilik ve 1 dördüncülük elde etti.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu'nun başkanlığındaki kafilede bulunan uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen'in çalıştırdığı sporculardan, 6 yaş kategorisinde Armin Tuğberk, 10 yaş kategorisinde Asya Güzen, 11 yaş kategorisinde Helin Zaim, 14 yaş kategorisinde Yasmin Ferah Racioğlu kategorilerinde birinci oldular. Acrobatic-fitness 13 yaş kategorisinde ise Tara Tantura dördüncülük elde etti.

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