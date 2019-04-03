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‘Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su’

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Edin Visca'ya milli takımdaki arkadaşlarından övgü yağdı. Dzeko, "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir" dedi. Pjanic ise "Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" ifadesini kullandı

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‘Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su’
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Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya milli takımdaki arkadaşlarından övgü yağdı. Dzeko, "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir" dedi. Pjanic ise "Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek milli takımının yıldızları, Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'dan övgüyle bahsetti.

Fanatik Gazetesi’ne konuşan Dzeko "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir, bundan sonraki durağı İngiltere ya da İtalya olacaktır. Onunla aynı takımda forma giymek isterim" dedi.

Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Dzeko, "2 yıl önce Galatasaray beni istediğinde taraftarların ne kadar ateşli olduğunu anlamıştım" ifadesini kullandı.

Cristiano Ronaldo ile birlikte Juventus'ta oynayan Miralem Pjanic ise "Edin Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" açıklamasını yaptı.

Visca'nın çalışkanlığını, Ronaldo'ya benzettiğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Visca, Her zaman yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyor. Çok iyi bir oyuncu, kendisini Avrupa’da da ispatlayabilecek bir oyuncu." açıklamasını yaptı.

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