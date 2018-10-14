Vida'ya sürpriz talip

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'in, Vida'yı yeni takımı Al-Ittihad'a istediği öne sürüldü

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'in, deneyimli defans oyuncusu Vida'yı yeni takımı Al-Ittihad'a istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan Ligi'nde ilk 5 haftada 1 puanla son sırada yer alan ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ve Hırvat çalıştırıcının da bu işe savunmadan başlamak istediği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Club Brugge'e sattığı Mitrovic ile ilgili de İtalyanlar'dan sürpriz bir iddia geldi.

Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Juventus'un, Hırvat futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.

