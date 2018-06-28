Vida'ya 13 milyon avroluk teklif

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için 13 milyon avroluk bir teklif sundu.

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdi. Özellikle İngiliz takımlarının yakın markajında olan Hırvat savunmacı için Everton'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu için 13 milyon avroluk bir teklif yapan Everton yetkilileri Beşiktaş'tan yanıt bekliyor. Siyah beyazlıların da kaynak yaratmak için futbolcuyu satmaya sıcak baktığı ancak bu tutarı daha yukarı çekmek için Dünya Kupası'nın bitmesini beklediği ifade edildi.

Vida'nın forma giydiği Hırvatistan D grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak son 16 turunda Danimarka ile eşleşti.

Beşiktaş Domagoj Vida'yı devre arasında bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla 18 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.