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Veteranlar, Bodrum’da raket sallayacak

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Zekai Soyadlı,Gökçer Mengü ve Mehmet Sedat'tan oluşan Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği, Uluslararası Turnuva için Bodrum’a gidiyor

Veteranlar, Bodrum’da raket sallayacak
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Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF)'nun yıllık programındaki bulunan “24. Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası”na katıldı.

Lefkoşa veteranları bu kez de 1-5 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da yapılacak olan uluslararası veteran turnuvasına katılacak.

Zekai Soyadlı,Gökçer Mengü ve Mehmet Sedat'tan oluşan Lefkoşa Veteran Takımı sporcuları Bodrum’da ferdi tek ve çift maçlarında yarışacak. Kafile Antalya'da olduğu gibi KKTC bayrağı ve forması ile yarışacak.

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