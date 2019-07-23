Vefalı Kartallar

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Çarşı Kıbrıs Grubu, yeni lokaldaki 3 odaya hayatını kaybeden taraftarların isimlerini verdi

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, yeni dernek lokalinin 1 Ağustos’ta hizmete gireceğini duyurdu.

Söz konusu binada KKTC BJK, Çarşı Kıbrıs ve KKTC BJK Futbol Okulu ofislerinin yanı sıra kafe, lokal ve oyun salonları da yer alacak. 840 metre kare olan bina 3 Salon, 9 oda 4 taraflı bahçeden oluşuyor. KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Çarşı Kıbrıs Grubu vefa örneği gösterip, yönetim kurulu kararı ile yeni dernek binasındaki 3 salona, hayatını kaybeden (Cemal Alacan, Erfem Günsay, Ada Gökçe) taraftarlarının isimlerini verdi.