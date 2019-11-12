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Vedat Muriç kadrodan çıkarıldı

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Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek

Vedat Muriç kadrodan çıkarıldı
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Kosova Futbol Federasyonundan (FFK) yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere maçlarında oynayamayacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oyuncunun bu önemli mücadelelerde takım arkadaşlarına yardımcı olma yönündeki azami çaba ve isteğine rağmen, İsviçre'de alanında uzmanlarla yapılan tıbbi muayene ve istişarelerin ardından oyuncunun maçlarda oynamasının imkansız olduğu belirlendi. Oyuncunun durumundaki olası bir değişiklikte kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise "Milli takıma çağrılan Vedat Muric, milli takımda yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılmıştır. Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayan oyuncunun 4 günde iki maç yapması uygun görülmemiştir. Milli takımda oynamasının sakatlığını ileri götüreceğinden dolayı tedavisine kulüpte devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Muric, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.

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