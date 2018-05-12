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Ve Gençler Birliği Süper Lig’e veda etti

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği sezonun bitmesine 1 hafta kala Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen 2. takım oldu

Ve Gençler Birliği Süper Lig’e veda etti
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent temsilcisi, 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 39, 49 ve 89. dakikalarda Mbaye Diagne'den geldi. Gençlerbirliği'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 65. dakikada Elvis Manu kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 36. dakikada Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ACI TESADÜF

Bu sonuçla Gençlerbirliği 30 puanla efsane başkanları İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda küme düştü.

Son 29 yıl boyunca Süper Lig'de aralıksız mücadele eden beş takımdan biri olan Gençlerbirliği, düşme korkusunu 2009 senesinde de yaşamıştı. Samet Aybaba'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği, Kayserispor'a 4-0 yenilmesine rağmen Antalyaspor'un Ankaragücü'ne attığı golle ligde kalmış ve o yıldan bu yana lige veda etme endişesini hiç bu kadar yakından yaşamamıştı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltirken küme düşmesi kesinleşen Başkent ekibi 30 puanda kaldı.

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