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Ve Emre Akbaba Galatasaray’da

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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin, Akbaba için Antalya temsilcisine 4 milyon avro bonservis ödeyeceği belirtiliyor.

Ve Emre Akbaba Galatasaray’da
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Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Emre Akbaba'nın transferi için oyuncunun kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama: 

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

EMRE AKBABA KİMDİR?

2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

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