VAR gelecek sezon Türkiye’de yürürlükte

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmaya başlanacağını açıkladı

Antalya'nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Hotel'de düzenlenen 2014-2015 Sezonu MHK Kış Semineri'nde MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti tarafından Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıldı ve kokart töreni düzenlendi. Törende TFF Başkanı Yıldırım Demirören, konuşma yaptı.

Törende TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:

"Sayın Bakanıma sordum, kürsüye gelmeden evvel; 'Normal konuşmamı mı yapayım, VAR sistemiyle ilgili mi konuşayım?' diye… Sonra kendi kendime karar verdim; normal konuşmamı yapayım… Çünkü VAR sistemini bugün tartışırsak, 2019-2020'ye uzayacağına ben inanıyorum. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Problemler sahadaki problemler olmayacak. Saha dışındaki problemler olacak. Yani medyamız ve medyamızın kamuoyunda yarattığı problemler olacak. İnşallah bunları da hep beraber Türklüğümüze yakışır, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Yoksa onu çözemezsek Sayın Rosetti'nin dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye Türkiye'de… 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye'de… Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum bu konuda.

Ben tekrar parantez açacağım Sayın Bakanımız için: Şeref verdiniz. Buraya gelmeniz bizden çok hakem arkadaşlarımız için çok önemliydi teşekkür ediyorum.

Zorlu geçen ilk yarının ardından sizlerle hakem seminerimizde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kış seminerleri yenilenme, hataları gözden geçirme fırsatı. Aynı zamanda ikinci yarı için de bir moral kampıdır. Bu seminerin sizler için hayırlı olmasını diliyorum.

Türk futbolunu heyecan ve tansiyonu yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Rekabetin en yüksek olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Sorumluluğunuz her zamankinden daha fazla olacak. Adil kararlarınızla bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize eminiz.