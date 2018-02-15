Üyelik için 1 yıl beklediler

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği, Cimnastik Federasyonu’na üyeliği için 1 yıl beklemek zorunda kaldı.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği başkanı Yüksel Özyaşar tarafından 9 Şubat 2017’de yapılan üyelik başvurusunun kabul edildiği, 9 Şubat 2018’de, Cimnastik Federasyonu tarafından derneğe bildirildi.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği başantrenörü Hasan Sapsızoğlu da konu ile ilgili olarak facebook sayfasından yaptığı açıklamada, gecikme dolayısıyla Cimnastik Federasyonu’na tepki gösterirken, “Tam bir yıl sonra cimnastik federasyonuna üyeliğimiz kabul edilmiştir. Yazık!” ifadelerini kullandı.