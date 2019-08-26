Usal: İnsanların, insan gibi maç izleyebileceği ortam istiyorum

Küçük Kaymaklı - Hamitköy maçını izlemekte zorlanan eğitimci Mehmet Usal, özelde Attila Topaloğlu Sahası genelde ise futbolumuz hakkında değerlendirmelerde bulunurken, insanların insan gibi maç izleyebileceği bir ortam istediğini söyledi

Küçük Kaymaklı taraftarı olan eğitimci Mehmet Usal, izlemek için gittiği Küçük Kaymaklı - Hamitköy hazırlık maçını izlemekte zorlanırken, özelde maçın oynandığı Attila Topaloğlu Sahası genelde ise futbolumuz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Usal'ın açıklaması şöyle:

"Küçük Kaymaklı - Hamitköy hazırlık maçını izlemek için genel olarak Okullar Sahası olarak bilinen Attila Topaloğlu Sahasına gittim.

Orada yürüyüş yapan, koşan insanlar ve futbol maçı yapan sporcular vardı. Yılın büyük bir bölümünde, belki de "ülkemizde" en fazla maç yapılan saha burasıdır. Genç takımlar maçlarından tutun da "U 12, U 15, BTM maçları", gider de gider.

Özellikle genç takım ve küçük çocukların maçlarını izlemek için aileleri de orayı doldurur. İşte hazin olay burada başlar. İnsanların maçı izleyecek doğru dürüst bir ortamları yoktur. Belki de Lefkoşa Belediyesi yolundaki kaldırımlardan izlenebilir. Ama o tarafa da dev yedek kulübeleri monte edilmiştir. Karşıdaki tribün de yıkılıp yerine yeni tribün yapılmadığı için oyun alanını eksiksiz olarak görmek imkansızdır.

Evet belki de öncelik seyirci değil, spor yapan gençlerdir diyeceksiniz. Ama futbol, seyirciye hitap eden bir spor dalıdır. Spor yapmak için halı sahalar da vardır.

Oysa resmi olarak düzenlenen liglerde mücadele vardır, spor vardır, sevinç vardır, hüzün vardır, şampiyonluk vardır. Hepsi de seyirciyle paylaşılır; çullisine değildir. Bu yazıyı yetkili birilerinin görüp dikkate almasını dilerim. İnsanların oturup insan gibi maç izleyebileceği bir ortam istiyorum.