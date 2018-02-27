Geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübüyle sözleşme imzaladığını açıklayan Usain Bolt'un takımı belli oldu.

Daha önce hayalinin futbol oynamak olduğunu dile getiren Bolt, kulübün adını ise 27 Şubat Salı günü açıklayacağını duyurmuştu. Hayranlarının merakla beklediği soru cevabını buldu.

Dünyaca ünlü koşucunun Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile anlaştığı ortaya çıktı. Yeni takımıyla antrenmanlara başlayan Bolt, daha önce de B. Dortmund ile antrenmana çıkmış ve bu kulüple anlaşacağı iddia edilmişti.

BOLT ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına iki yılda bir İngiltere'de düzenlenen "Soccer Aid" isimli yardım maçında forma giyecek.

Bolt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "UNICEF adına Soccer Aid yardım etkinliğinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Hazır ol Robbie Williams." ifadesini kullandı.

Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak karşılaşmada, İngiltere takımının kaptanlığını "Soccer Aid" etkinliğinin kurucularından İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Dünya Karması'nın kaptanlığını ise Bolt yapacak.