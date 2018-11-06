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Urcan Vangöl anıldı

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Urcan Vangöl anıldı
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Urcan Vangöl düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün 22’nci başkanı iken geçirdiği kalp krizi neticesinde 2010 yılında yaşamını yitiren Vangöl, dün düzenlenen törenle anıldı. Vangöl’ün Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında saat 11.00’de düzenlenen törene ailesi ve spor camiasından isimler katıldı.

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