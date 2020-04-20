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Urcan Vangöl Akademi, Altay’ın acısını paylaştı

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Urcan Vangöl Akademi, Altay Spor Kulübü altyapı teknik adamlarından Cüneyt İdiz’in abileri, Muharrem ve Nuri İdiz’in, Korona Virüs sebebiyle hayatlarını kaybetmeleri üzerine Altay Spor Kulübüne başsağlığı diledi

Urcan Vangöl Akademi, Altay’ın acısını paylaştı

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu İzmir’in Altay Spor Kulübü altyapı teknik adamlarından Cüneyt İdiz’in abileri, Muharrem ve Nuri İdiz’in, Korona Virüs sebebiyle hayatlarını kaybetmeleri üzerine Altay Spor Kulübüne başsağlığı diledi.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’den yapılan açıklama şöyle:

“Kardeş kulübümüz İzmir’in Altay Spor Kulübü altyapı teknik adamlarından, Cüneyt İdiz hocamızın doktor olan iki ağabeyi Muharrem ve Nuri İdiz’in, korona virüs salgını sebebiyle hayatlarını kaybetmiş olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız.Merhumlara Tanrı’dan rahmet diler, Cüneyt hocamıza, tüm ailesine ve Altay Spor Kulübüne sabırlar dileriz.”

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