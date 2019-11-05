Üniversitelerde spor heyecanı başlıyor

13 üniversitenin kadınlarda ve erkeklerde 18 farklı branşta yarışacağı, 19. Üniversite Spor Oyunları, 6 Kasım’da oynanacak olan futbol müsabakaları ile başlıyor

19.Üniversite Spor Oyunları, 6 Kasım’da oynanacak olan futbol müsabakaları ile başlıyor.Bu yıl 13 üniversitenin kadınlarda ve erkeklerde 18 farklı branşta yarışacağı oyunlarda geçen yıl Kadınlarda ve Erkelerde Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon tamamlamıştı.

2020 Mayıs ayında bitmesi planlanan oyunlarda, kadınlarda ve erkeklerde en fazla puanı alan üniversitelerin şampiyonluğu ile sonuçlanacak .

Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı her geçen yıl daha fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen oyunlarda yarışacak olan üniversitelere başarılar dilerken, oyunların fairplay ruhu içerisinde ve en önemlisi sağlıklı bir şekilde bitmesini temenni etti.

Bu yıl daha önceden belirlenen branşlarda şampiyon olan üniversitelerin Avrupa Üniversite Sporları Birliği ( EUSA ) 12 – 25 Temmuz 2020 tarihinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenecek oyunlarda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

Bundan dolayı müsabakalarda dereceye girecek takımların Avrupa Üniversite Oyunlarında yer alması bu yılki mücadelelerde takımlara pozitif yönde bir motivasyon kaynağı sağladı.