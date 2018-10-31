Üniversiteler, sporda yarışacaklar

Üniversite Sporları Federasyonu, sponsor bulamamasına rağmen Üniversite Spor Oyunları’nı, Kasım ayında başlatıyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Yılı Üniversite Spor Oyunları, Kasım ayında başlıyor.

Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Hüseyin Kınacı’nın, Üniversite Spor Oyunları ile ilgili açıklaması şöyle:

“Üniversite adası olan ülkemiz 100,000’nin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda federasyonumuz düzenlemiş olduğu oyunlarda adamızda eğitim gören öğrencilerin spor yapmaları ve diğer üniversite öğrencileri tanışma ve kaynaşmalarını amaçlamaktadır. Üniversite oyunları düzenlenirken ülkemizde yer alan üniversite kampüslerinde bu oyunların yapılması planlanmakta olup büyük bir kısmı bu şekilde yapılmaktadır. Bununla birlikte 2018 yılında Avrupa Üniversite Sporları Birliği(EUSA) ile yapılan üyelik görüşmeleri sonuçlanmış ve üniversitelerimizin burada yarışmasına olanak sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak ilk kez yaz aylarında Girne Amerikan Üniversitesi, Portekiz’de yapılan Avrupa Üniversite Oyunları’nda Kürek branşında yarışarak bir ilki gerçekleştirmiştir.

Yine uzun yıllardır ülkemizde futsal branşında faaliyet yapan ve bu sporun ülkemizde yaygınlaşmasına en büyük etken olan federasyonumuz ile Futbol Federasyonu işbirliği yaparak üniversite oyunlarında, Futsal branşında şampiyon olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, Futsal Şampiyon Külüpler Kupası’nda ülkemizi temsil etmesini sağlayarak bir başka açılımın yapılmasına olanak sağlanmıştır. Tüm bu dış açılım imkanları uzun yıllardır bu konuda sıkıntı yaşayan ülke gençliğimiz için bir nefes ve heyecan olmuştur.

Bu yıl Üniversite Spor Oyunları’nı hem Türkiye hem de EUSA faaliyet programı ile paralel bir şekilde yapılması planlanmıştır.

Geçen yıl Üniversite Spor Oyunları’nda şampiyon olan üniversitelerimiz bu yıl EUSA’nın düzenleyeceği şampiyonalara katılma hakkı elde etmişlerdir. Bu şampiyonalarda özelde kendi üniversitelerini temsil ederken genelde ise ülkemiz tanıtımına katkı koyacaklardır.

Bu yıl 17 branşta yapılması planlanan Üniversite Spor Oyunları’nda katılımın gecen yıllara göre artmış olması bizler adına sevindiricidir. Bu yıl hizmete giren federasyon binamız ve personelimiz ile artık daha kurumsal bir yapıya kavuşan federasyonumuz, üniversitelerimize bir çok yenilik ve kolaylık sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bunların ışığında 2018-2019 eğitim yılı Üniversite Spor Oyunları’nda en büyük eksiklik olarak organizasyona sponsor bulamamak en büyük eksikliğimiz olarak görülmektedir.”