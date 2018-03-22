Üniversiteler Oyunları’na rekor katılım

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 11 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen Üniversitelerarası Spor Oyunları'nda ikinci dönem faaliyetleri start aldı.

Federasyon Asbaşkanı Gülsev Ecesoy Ekmekçi ikinci dönem ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, oyunlara katılımın bu yıl rekor seviyede olduğunu belirterek ülkedeki üniversite sayısına oranla oyunlara katılan üniversite sayısının da artığını ifade etti. Ekmekçi; "Federasyonumuzun genel olarak vizyonu ülkemizde eğitim gören yerli ve yabancı öğrencilere spor yapma fırsatı yaratmaktır" şeklinde konuştu.

Federasyon binası konusunda Atatürk Stadı altındaki yerin tadilatına başlamak istiyoruz. Bu konuda Spor Dairesinin desteğine ihtiyacımız var. Bu sorunun çözülmesi ile birlikte federasyonun en önemli sıkıntısı olan lokal surunumuz çözülecektir."