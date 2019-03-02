Üniversite sporları, UKÜ’de konuşuldu

UKÜ, Üniversite Sporları Federasyonunun(ÜSF) ikinci koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ), Üniversite Sporları Federasyonu yönetimi ve ülkede yer alan federasyon üyesi üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor(SKS) birim başkanlarını “2. Üniversite Sporları Federasyonu Koordinasyon Toplantısı” çerçevesinde ağırladı.

UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, toplantının açılışında üniversitelerin daha yakın iletişim içerisinde bulunması gereken bir döneme girildiğini aktararak, yüksek öğrenimde hızla gelişen eğitim kalitesi yanı sıra spor faaliyetlerinde de aynı ivmenin olması gerektiğini kaydetti. Dr. Abbasoğlu, uluslararası spor etkinlikleri konusuna da vurgu yaparak gerek KKTC’nin tanıtımı gerekse üniversiteleri tanınırlığını artırmak ayrıca öğrencilerimizin sportif tecrübeleri yanı sıra uluslararası iletişim kabiliyetlerini geliştirmek adına bu tür temasların arttırılmasının gereğine vurgu yaptı.

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ise, KKTC’de spor alanında faaliyette bulunan üniversite öğrencilerinin kaynaşmasına olanak sağlamak ve SKS birim başkanlarıyla müsabakaların organize edilmesi adına toplandıklarını açıkladı. Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin sportif alanda nasıl daha ileri taşınabileceği konusunun masaya yatırıldığını aktaran Kınacı, toplantıya ev sahipliği yaptığı için UKÜ’ye teşekkürlerini sundu.