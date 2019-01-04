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Üniversite Sporları Federasyonu, Başçeri'yi ziyaret etti

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Üniversite Sporları Federasyonu yönetimi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye nezaket ziyaretinde bulundu

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Üniversite Sporları Federasyonu, Başçeri'yi ziyaret etti
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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin A. Kınacı, yönetim kurulu üyeleri Yakup Yücel ve Tolga Kınacı ile birlikte 2 Ocak 2019 Çarşamba günü TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu. 

Başkan Hüseyin Kınacı, ziyarette federasyonun işleyişi ve yıllık faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, federasyon adına hatıra plaketi taktim etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise yapılan nezaket ziyareti ve iyi dileklerinden dolayı Hüseyin Kınacı'ya teşekkür etti. Ayni zamanda elçilik olarak ülke sporuna yarar sağlayacak her türlü yapmaya hazır bulunduklarını belirten Ali Murat Başçeri,  federasyonun çalışmalarını takip edeceğini belirtti. 

Futbolun şampiyonu LAÜ
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Ligi geçtiğimiz Çarşamba günü Göçmenköy Stadı’nda oynanan maçlarla sonra erdi. Günün ilk karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi 3.’lük için mücadele etti. Karşılaşmadan 4-2’lik üstünlükle ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi ligi üçüncü olarak tamamladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanan final karşılaşması ise 2-0 LAÜ üstünlüğü ile tamamlandı ve LAÜ şampiyonluğunu ilan etti. Dereceye giren takımlara ödüllerini federasyon başkanı Hüseyin Kınacı verdi.

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