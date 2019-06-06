Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Karaman ve Ağaoğlu, düzenlenen imza töreninde transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Bordo-mavililer, geçen sezon takımın başında görev yapan Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu törende, Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman ile konuştukları zaman uzun bir süreçten geçileceğini ifade ettiklerini belirtti.

Yaşanan süreçte Karaman'ın teknik direktörlüğünün üstünde ve ötesinde yük, sorumluluk yüklendiğinin de farkında olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Hemen hemen asli görevlerimizin dışında da pek çok şeyle uğraşmak zorunda kaldık. Mesela kendi adıma konuşayım, çok önemli bir bölümünde kulübe başkan olarak mı hizmet ettim yoksa tahsildar olarak mı hizmet ettim, ikincisi biraz daha doğru ancak bu bir süreç. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyordu. Bu anlamda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tamam başkanlık da Trabzonspor'da biraz sıkıntılıdır, zordur ama en zor olanı Türkiye'de teknik direktörlüktür, hele Trabzonspor'da bu çok daha zor ve çok daha farklıdır. Allah'a şükür belirli bir noktaya kadar getirdik. Hem teknik heyetimiz hem oyuncularımız çok büyük özveri gösterdiler. Bundan sonrası için biraz daha önümüz temiz. Önümüzü biraz daha süpürerek biraz daha umut ve biraz daha farklı bakarak inşallah kafamızdaki düşüncelerimizi hem kulübün idari yapısına hem de sahaya yansıtabilecek bir pozisyonda olabileceğimizi düşünüyorum."