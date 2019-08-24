Umut, Yeni Boğaziçi yolunda

Yeni Boğaziçi, Vadili'den deneyimli futbolcu Umut Üzüm'ün transferi için futbolcu ile prensipte anlaştı. Yeni Boğaziçi yöneticileri, Vadili yöneticileri ile de görüşmelerini sürdürürken, defans ve orta sahada oynayan Umut Üzüm'ün transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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