 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
2 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
115 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
8 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
947 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Umut, Yeni Boğaziçi yolunda

banner27

BTM Birinci Lige iddialı hazırlanan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yeni Boğaziçi, teknik direktör Eralp Şerifoğlu'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

Umut, Yeni Boğaziçi yolunda
banner267

 Yeni Boğaziçi, Vadili'den deneyimli futbolcu Umut Üzüm'ün transferi için futbolcu ile prensipte anlaştı. Yeni Boğaziçi yöneticileri, Vadili yöneticileri ile de görüşmelerini sürdürürken, defans ve orta sahada oynayan Umut Üzüm'ün transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.