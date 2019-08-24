Umut, Yeni Boğaziçi yolunda

BTM Birinci Lige iddialı hazırlanan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yeni Boğaziçi, teknik direktör Eralp Şerifoğlu'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni Boğaziçi, Vadili'den deneyimli futbolcu Umut Üzüm'ün transferi için futbolcu ile prensipte anlaştı. Yeni Boğaziçi yöneticileri, Vadili yöneticileri ile de görüşmelerini sürdürürken, defans ve orta sahada oynayan Umut Üzüm'ün transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.