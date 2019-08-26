 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
2 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
27 0
 
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
169 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
14 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
banner82

Ümit Karan Shkupi'den ayrıldı

banner27

Ümit Karan Shkupi'den ayrıldı
banner267

Kuzey Makedonya ekiplerinden Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan görevinden istifa etti.

Karan, sosyal medyadan şöyle yazdı: 
"Yaklaşık 1 sene önce başlamış oldugum görevimdem istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi'ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugun itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum.Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun"
Ümit Karan daha önce de ABD'de Malatyaspor USA takımını çalıştırmıştı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.