Uluslararası etkinliğe, görkemli ödül töreni

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük Spor Spor Oyunları kapsamında organize edilen 3 uluslararası etkinliğin ödül töreni yapıldı

Dr. Fazıl Küçük Spor Spor Oyunları kapsamında Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30. WTF (Olimpik sistem ) Taekwondo Şampiyonası, 17.GTF Avrasya Taekwondo Şampiyonası ve 5. World Budo Martialarts Şampiyonası’nda dereceye girenlere ödülleri önceki gün düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Gökbilen: Üçüncü ülke sporcularıyla yarışma fırsatı yakaladık

Törende konuşma yapan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen federasyonun büyük başarılara imza attığını ve ambargolara rağmen üçüncü ülke sporcularıyla yarışma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

Gökbilen Judo branşını federasyondan ayırmaya çalışanların olduğunu ancak bu konuda Spor Dairesi’nin de kendilerine destek verdiğini belirterek “bizi bölmeye ve yok etmeye çalışanlar birlik ve beraberlğimiz sayesinde bunu başaramayacaklar” dedi.

Eroğlu “her yıl şampiyonluk mutlaka geliyor”

Şampiyon KKTC

Şampiyonalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım halinde şampiyon olurken Türkiye ikinci Moldova da üçüncü oldu. Şampiyonada Ukrayna dördüncü, Romanya beşinci, Kırgızistan altıncı, Azerbaycan yedinci İskoçya da sekizinci oldu.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KTBK Komutanı Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tevfik Algan, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği müsteşarı İlyas Temizkan ve diğer yetkililer tarafından verildi.