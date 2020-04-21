“ Ulusal organizasyonları tamamlayacağız”

Sertaç Bozatlı, “Yılsonuna kadar ulusal organizasyon programlarını tamamlayacağız. Federasyonlar da süreç sonunda sporcu alt yapılarına yönelik ağırlık verecekleri projeleri üretmeleri gerekmektedir.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Spor Dairesi Dış İlişkiler amiri Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında açıklamalar yaptığı. Sertaç Bozatlı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Başbakanlık Spor Dairesi olarak 2020 – 2022 yılı spor programlarını yeniden planlamalıyız. Çünkü yaşanan süreçte birçok farklı durum ortaya çıktı.

İlk yapılacak programlamada ulusal organizasyonların yılsonuna kadar ne duruma gelineceğine bakacağız. Yılsonuna kadar ulusal organizasyon programlarını tamamlayacağız. Uluslararası organizasyonlar ise organizasyonun yapılacağı ülkedeki şartlara göre programlanabilir.

Birçok federasyonun da süreç sonunda sporcu alt yapılarına yönelik ağırlık verecekleri projeleri üretmeleri gerekmektedir. Çocukların erken yaşta spora başlamaları önemlidir.

Süreç sonrasında sportif faaliyetler başladığında sadece futboldaki gece maçlarının değil, salon sporları için de harcama gerekecektir. Biz bunların maddi gereksinimleri için de çalışma yapıyoruz.

Yaşanan süreçte havaların olumlu gitmesinin yanı sıra bölgelerdeki amirlerimiz, sorumluluk alarak zeminlerde çalışmalar yaptı. Çalışanlarımızın gayretleriyle zeminler çok iyi hale geldi. Sadece saha zeminleri değil, tüm spor tesisleri bakımdan geçirildi.”