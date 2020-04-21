banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
48 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
136 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
191 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
35 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
70 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
28 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
67 0
banner440

“ Ulusal organizasyonları tamamlayacağız”

banner27

Sertaç Bozatlı, “Yılsonuna kadar ulusal organizasyon programlarını tamamlayacağız. Federasyonlar da süreç sonunda sporcu alt yapılarına yönelik ağırlık verecekleri projeleri üretmeleri gerekmektedir.” açıklamasını yaptı

“ Ulusal organizasyonları tamamlayacağız”

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Spor Dairesi Dış İlişkiler amiri Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında açıklamalar yaptığı. Sertaç Bozatlı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Başbakanlık Spor Dairesi olarak 2020 – 2022 yılı spor programlarını yeniden planlamalıyız. Çünkü yaşanan süreçte birçok farklı durum ortaya çıktı.

İlk yapılacak programlamada ulusal organizasyonların yılsonuna kadar ne duruma gelineceğine bakacağız. Yılsonuna kadar ulusal organizasyon programlarını tamamlayacağız. Uluslararası organizasyonlar ise organizasyonun yapılacağı ülkedeki şartlara göre programlanabilir.

Birçok federasyonun da süreç sonunda sporcu alt yapılarına yönelik ağırlık verecekleri projeleri üretmeleri gerekmektedir. Çocukların erken yaşta spora başlamaları önemlidir.

Süreç sonrasında sportif faaliyetler başladığında sadece futboldaki gece maçlarının değil, salon sporları için de harcama gerekecektir. Biz bunların maddi gereksinimleri için de çalışma yapıyoruz.

Yaşanan süreçte havaların olumlu gitmesinin yanı sıra bölgelerdeki amirlerimiz, sorumluluk alarak zeminlerde çalışmalar yaptı. Çalışanlarımızın gayretleriyle zeminler çok iyi hale geldi. Sadece saha zeminleri değil, tüm spor tesisleri bakımdan geçirildi.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.