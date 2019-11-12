Uluçay: Spor ambargosu kırılmalı

Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Kupası'ndaki takımların temsilcilerini kabul ederken spor ambargosunun kırılması yönünde bir mesaj vermek istediklerini açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün akşam başlayan Cumhuriyet Kupası'nda yer alan futbol takımlarının temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Kupası’na katılan takımların temsilcilerini kabul etti.Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, heyet adına söz alan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, dostluk ve kardeşlik noktasında bir birinden ayrı olmadıklarını söyleyerek KKTC’nin Cumhuriyet Bayramını kutladıklarını belirtti.Aydın, Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı’nın da selamlarını getirdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bir yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkları sürdürürken yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Turnuvanın geçen sene ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatan Uluçay, turnuvaya katkı koyan tüm takımlara teşekkür etti.

Turnuvayı düzenlerken, bir taraftan Cumhuriyet Bayramını kutlarken diğer yandan da spor ambargosunun kırılması yönünde bir mesaj vermek istediklerini vurgulayan Uluçay, özellikle takım sporlarında ülke olarak karşı karşıya kalınan sorunların ortada olduğunu belirtti.