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Uluçay: Hükümet elindeki katkının fazlasını vermeli

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Meclis başkanı Teberrüken Uluçay, Güzelyurt Okçuluk Derneği heyetini kabulünde hükümetin elinden gelen katkının fazlasını vermesi gerektiğini açıkladı

Uluçay: Hükümet elindeki katkının fazlasını vermeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Güzelyurt Okçuluk Derneği Başkanı Muharrem Polat ve beraberindekileri kabul etti.

Dernek Başkanı Muharrem Polat kabulde yaptığı konuşmada, okçuluk sporunun bir nebze daha fazla ön plana çıkması ve farkındalık yaratılması adına ayrıca bu tür faaliyetlerin gençlere faydalarını vurgulamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da birçok sıkıntıya rağmen özveriyle çalışan sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu çabanın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Uluçay, Güzelyurt bölgesindeki gençlerin bireysel gelişimi için sportif faaliyetlerin önemine işaret ederek, devlet ve hükümet yetkililerinin bu anlamda elinden gelen katkının fazlasını vermesinin gerektiğini kaydetti.

Kabulün basına açık bölümünde Dernek Başkanı Polat, Uluçay’a derneğin flamasını; Uluçay da derneğe Meclis anı tabağını takdim etti.

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