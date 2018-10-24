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Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına katılacak sporcuları kabul etti

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Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına katılacak sporcuları kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunları’na katılacak yabancı sporcu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonda gerçekleşen kabulde, konuk heyet adına konuşan Judo Karate Aikido Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,Uluçay’ı yarın başlayacak Uluslararası Tekvando Şampiyonası’nın 27 Ekim’de yapılacak kapanış ve ödül törenine davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da bu tür uluslararası müsabakaların KKTC’de yapılmasının önemine işaret ederek, yoğun bir rekabet ortamında geçecek karşılaşmaların, ülkenin tanıtım ve gelişimine katkı yapması dileğinde bulundu. Uluçay, federasyonun bu tür çabaları saygı ve takdirle selamladığını belirtti.

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