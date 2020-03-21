UltraCrows’dan mültecilere yardım

Mağusa Türk Gücü taraftar grubu UltraCrows, mülteciler için süt, bez, temizlik malzemesi, kıyafet ve yiyecek yardımı toplayarak iaşeleri İskele'ye ulaştırdı

Futbolumuzun en önemli taraftar gruplarından Mağusa Türk Gücü taraftar grubu UltraCrows, örnek bir dayanışma örneği göstererek dün sabah devrilmek üzere iken sahil güvenlik ekiplerimizce kurtarılan Suriyeli mültecilere yardım kampanyası başlatıp, birçok ihtiyaç malzemesinin toplanmasını sağladı.

UltraCrows’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada “UltraCrows mültecilerin yaşadığı durumu öğrendiği an gerekli yardımda bulunmak adına, çalışma başlatmıştır.

Bebeklerin gereksinimlerini karşılamak üzere süt, bez, temizlik malzemesi, kıyafet ve yiyecek yardımı yapmak üzere elinden geleni yapan UltraCrows, iaşeleri İskele'ye ulaştırdı.” ifadeleri kullanıldı.