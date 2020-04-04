Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultracrows, ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmaya devam ediyor

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun en önemli taraftar gruplarından Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultracrows yardımlara devam ediyor.

Kıyılarımıza sığınan mültecilere yaptıkları yardımın ardından, karantinanın başladığı ilk günlerde iş adamı Hüsnü Falyalı’nın desteğiyle Mağusa bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapan Mağusa Türk Gücü Taraftar Grubu Ultracrows dün de yine Mağusa'nın gönüllü insanları tarafından toparlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ultracrows sosyal medya hesapbından yapılan açıklamada “Aynen şu şekilde koşuyoruz. Ama hiç yorulmadan koşuyoruz.”