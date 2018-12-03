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Ultra Crows’dan anlamlı pankart

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Ultra Crows’dan anlamlı pankart
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K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün taraftar grubu Ultra Crows, 1-0 kazandıkları Doğan Türk Birliği maçında Mete Adanır Stadı tribünlerine anlamlı bir pankart astı.

Ultra Crows, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs futbolunun ve Doğan Türk Birliği’nin efsane ismi Sevim Ebeoğlu anısına açılan pankartla Doğan Türk Birliği tribünlerinden de büyük alkış aldı. Ultra Crows, “Efsaneler ölmez – Acınız, acımızdır – Sevim Ebeoğlu” pankartıyla Sevim Ebeoğlu’na olan vefasını ve saygısını gösterdi.

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