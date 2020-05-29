KTSYD, Omaç Başat’ın ölümünün altıncı yılı nedeniyle mesaj yayınlayarak, Başat'ın ülke sporuna kattıklarının unutulmaz olduğuna vurgu yapıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat’ın ölümünün altıncı yılı nedeniyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği mesaj yayınladı. KTSYD Yönetim Kurulu adına Başkan Burhan Gürkan imzası taşıyan mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk sporu ve basınının önemli bir kişiyi kaybetmesinin üzerinden altı yıl geçti. Her yıl kabri başında andığımız bu değerli insan için bu yıl da anma töreni yapmak isterdik. Ailesi ile yaptığımız görüşmenin yanı sıra, içinde bulunduğumuz mevcut pandemi süreci de göz önüne alınarak bu yıl Başat’ın kabri başında anılamayacağını üzülerek belirtmek isteriz.

Sporun birçok kademesinde özveriyle görev yapan, emeğini hiçbir zaman esirgemeyen biri olarak Başat’ın anısını yaşatmak için KTSYD olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülke sporuna kattıkları yadsınamaz, unutulamaz. Aramızdan ayrılışının altıncı yılında Omaç Başat’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Omaç Başat kimdir?

Omaç Başat 1946 Yılında Lefkoşa'da doğdu. Gazeteciliğe 1963 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Zaman Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Spor Yorumcusu, Program Yapımcısı ve Birlik Gazetesi’nde Spor Yazarlığı yaptı. Kıbrıs Gazetesi'nin kurucu kadrosunda da yer alan Başat, Gazete'nin Spor Müdürü olarak da görev aldı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İhtisas Komisyonu'nda da görev yapan Başat, KKTC Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. Pek çok federasyonun kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurullarında da görev alan Omaç Başat, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptı. 30 Mayıs 2014 tarihinde hayat gözlerini yuman Başat, vefat etmeden önce son olarak Havadis Gazetesinde spor yazarlığı yapıyordu.