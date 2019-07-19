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Ulaç kulaçları şampiyonluğa atacak

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2018 Yılı Boğaziçi Yüzme Yarışı şampiyonu yüzücümüz Doğukan Ulaç'ın bu yılki hedefi yine şampiyonluk olacak

Ulaç kulaçları şampiyonluğa atacak
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Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç, 59 ülkeden 2400 kişinin katılacağı 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kulaç atacak.
21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan yarışta, 2018 Yılı Boğaziçi Yüzme Yarışı şampiyonu yüzücümüz Doğukan Ulaç, yarışın 1 gün öncesinde yapılan Show Swim'e davet edildi. Sporcumuz Doğukan Ulaç, Açık Su Yüzücüsü Marcos Diaz ile birlikte bugün Show Swim'de yer alacak. 
Kanlıcadan Kuruçeşme’ye yüzülecek olan 6.5 km lik yarış, saat 10:00 'da canlı olarak olarak yayınlanacak. Ada'dan bu sabah ayrılacak olan sporcumuz Doğukan Ulaç’a, antrenörü Mehmet Gürcenk eşlik ediyor.

 

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