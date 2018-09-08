Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde

Doğukan Ulaç ile Hasan İlker, İstanbul’da düzenlenen ve 150 elit yüzücüsünün katıldığı Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yaş kategorilerinde 3. oldular

Yakın Doğu Üniversitesi’nin rekortmen yüzücüsü Doğukan Ulaç ile Aspava Spor Kulübü yüzücüsü Hasan İlker, özel davetli olarak İstanbul’da düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarıştılar. Yüzücülerimiz Türkiye'nin 150 elit yüzücüsünün katıldığı yarışı, yaş kategorileri içerisinde 3. sırada tamamladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali'nde Kınalıada-Maltepe arasındaki 6 km’lik alanda yapılan Açık Su Yüzme Yarışı’nı sadece 38 yüzücü tamamlayabildi. Zorlu yarışta Doğukan Ulaç genel klasman 6.'sı, Hasan İlker ise genel klasman 32.'si oldu.