UKÜ’nün, Türkiye’den konukları vardı

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Heyeti, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ziyarette bulunup, Kuzey Kıbrıs genelinde sporun daha profesyonel bir anlayışta gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Heyeti, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük binasında gerçekleşen kabulde konuşan Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ’nün KKTC’de bulunan 19 üniversite içerisindeki en köklü üniversitelerden biri olduğunu belirterek, üniversitenin çok kültürlü bir ortama sahip olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Nadiri sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendisini geliştirmiş gençler yetiştirmek için bölgenin en büyük spor kompleksini oluşturduklarını sözlerine eklerken, iki yıl önce Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nu açtıklarını belirtti. Prof. Dr. Nadiri, bu yıl öğrencilerinin üçüncü sınıfta olduklarını ve bu alanda birçok spor müsabakasına evsahipliği yaptıklarını açıkladı.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ise merkezi Ankara’da olan konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cevahiroğlu, konfederasyonun KKTC’de 10 yıldır temsilciliklerinin bulunduğunu belirterek, gençlik ve sportif faaliyetlere katkıda bulunan uluslararası bir kuruluş olduklarını kaydetti. Başkan Feridun Cevahiroğlu, Türkiye ve KKTC arasındaki gençlik ve sportif faaliyetlere destek vermeyi amaçladıklarını aktararak, sportif alanlarda işbirliklerinin geliştirmek ve olanakları artırmak açısından önemli bir rol oynacağını açıkladı.

Ziyarette her iki kurum tarafından Kuzey Kıbrıs genelinde sporun daha profesyonel bir anlayışta gerçekleştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.