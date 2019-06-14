UKÜ “Yaz Yüzme Okulu” kayıtları sürüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “Yaz Yüzme Okulu” açıldı.

CIU Arena’da başlatılan her yaş grubuna yönelik “Yaz Yüzme Okulu” kurslarına kayıt alımları başladı. Deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek kursların sonunda başarılı olan yüzücülere sertifika takdimi de yapılacak. Tüm yaş gurupları için açılan UKÜ Yaz Yüzme Okulu’nda dersler haftanın 5 günü deneyimli eğitmenler tarafından yürütülecek.

Yaz Yüzme Okulu’na katılmak isteyen sporseverler CIU Arena’nın 671 11 11 (dahili 2970) telefon numarasından detaylı bilgi alabilirler.