UFÜ uluslararası kongrede temsil edildi

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi’nde temsil edildi

Uluslararası Final Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi’nde ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi’nde temsil edildi.

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Hasırcı, katıldığı kongrede “Avrupa ve Türkiye’de Sporda Şiddet ve Irkçılığa karşı yapılan çalışmalara ve çözüm yolları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

SPORDA ŞİDDET KONUSU İŞLENDİ

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Hasırcı, kendi alanlarında uzman ve deneyimli kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi’nde Uluslararası Final Üniversitesi’ni temsil etti. Avrupa ve Türkiye’de Sporda Şiddet ve şiddete çözüm önerilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Hasırcı, sunumunda futbolun ekonomik, sosyal ve eğitimsel boyutlarına da değinirken, şiddeti önlemenin yollarının başında spor kültürünün o ülkede daha üst düzeylere taşınması gerektiğini vurguladı. Paneli yöneten Hasırcı futbolda şiddete çözüm olarak düşünülen passolig uygulamasının şiddeti önlemediği gibi taraftarların statlara gelmesini de engellediği dolayısı ile statlara gelen seyirci sayısında oldukça fazla düşüşün olduğunu ifade etti.