UFÜ ile KTSYD iş birliği yapacak

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliği protokolü imzaladı

Uluslararası Final Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) arasında eğitim ve olanakların paylaşımı konularını içeren bir protokol imzalandı.

Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın imza koyduğu protokol metni detayları Üniversite ve Dernek arasındaki ortak katkılar ile şekillendi. Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Taner Erdoğan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Simge Özkan ile KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy’un hazır bulunduğu imza töreninde taraflar söz konusu işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, “Basın camiasının güçlü bir dalı olan spor alanında KTSYD’nın yeni yönetimini atılımlarından dolayı tebrik ederim. Üniversitemizin olanakları doğrultusunda toplumumuza katkı sağlayacak her işbirliğinde biz elimizden geleni ortaya koymaya hazırız.” derken, KTSYD’nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Protokolün imza töreninde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise yönetime yeni gelen ekibiyle birlikte, ülkemizin öne çıkan yükseköğretim kurumlarından Final Üniversitesi ile yaptıkları bu işbirliğinden heyecan duyduklarını belirtti.