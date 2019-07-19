UEFA’dan Fenerbahçe’ye yaptırımlar

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

Avrupa'dan men edilme tehlikesini atlatan Fenerbahçe'ye UEFA tarafından uygulanacak yaptırımlar belli oldu.

Buna göre:

- Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde edeceği gelirlerden 2 milyon euro kesilecek.

- Ancak Fenerbahçe mevcut borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa bu rakam 1 milyon euroya inecek.

- Fenerbahçe, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer gelir gider tablosunda artıya geçmezse UEFA kadrosuna yeni oyuncu tescil edemeyecek.

- Bu sezonlarda sarı lacivertli ekip UEFA organizasyonlarına en fazla 23 futbolcu bildirebilecek.



