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UEFA'nın "Galatasaray" kararı Haziranda

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Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararının haziran ayında açıklanmasının planlandığı bildirildi

UEFA'nın "Galatasaray" kararı Haziranda
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UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), nisan ve mayıs aylarında da konuyla ilgili toplantılar düzenleyecek." denildi.

Açıklamada, nisan ve mayıs ayındaki toplantıların birinde Galatasaray'ın mali durumunun tekrar ele alınacağı ve Galatasaray'dan yetkililerin de toplantıya katılabileceği belirtildi.

UEFA yetkilisi, sarı-kırmızılı kulüp hakkında kararın da toplantılar sonrasında haziran ayında açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

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