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UEFA kadroları belli oldu

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Galatasaray Diagne, Luyindama ve Marcao'yu; Fenerbahçe ise Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti

UEFA kadroları belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti.

Yeni transferlerden Miha Zajc ve Serdar Aziz ise Avrupa kadrosunda kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertliler, 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek.

Galatasaray ise ara transfer döneminde kadrosuna kattığı; Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu UEFA Avrupa ligi kadrosuna ekledi.

Yeni transferlerden; Kostas Mitroğlu, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Şubat Perşembe günü Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

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