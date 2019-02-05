UEFA kadroları belli oldu

Galatasaray Diagne, Luyindama ve Marcao'yu; Fenerbahçe ise Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu. Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti. Yeni transferlerden Miha Zajc ve Serdar Aziz ise Avrupa kadrosunda kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertliler, 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek. Galatasaray ise ara transfer döneminde kadrosuna kattığı; Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu UEFA Avrupa ligi kadrosuna ekledi. Yeni transferlerden; Kostas Mitroğlu, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, 14 Şubat Perşembe günü Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.