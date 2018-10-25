UEFA'dan Türk kulüplerine 68 milyon avro

Geçen sezon UEFA'nın kulüp organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, toplam 68 milyon 326 bin 957 avro gelir elde etti

UEFA, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünü internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 ve elemelerde mücadele eden 10 takıma, 1 milyar 401 milyon 52 bin avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48, ve son 32 turundan itibaren "Devler Ligi"nden turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise 428 milyon 183 bin avro dağıtıldı.

Avrupa kupalarına katılan Türk ekipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, pastadan toplam 68 milyon 326 bin 957 avro pay aldı.

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve son 16 turunda elenen Beşiktaş, 43 milyon 272 bin avroyu kasasına koydu.

Avrupa Ligi'nde gruplarından çıkamayan Medipol Başakşehir, 14 milyon 112 bin 807, Atiker Konyaspor da 10 milyon 942 bin 150 avro gelir elde etti.

GELİR ŞAMPİYONU REAL MADRİD

Üst üste 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya'nın Real Madrid takımı, 88 milyon 654 bin avroyla 2017-18 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

Real Madrid'i, toplam 83 milyon 802 bin avro gelir elde eden yarı finalist Roma takip etti. Final oynayan Liverpool ise 81 milyon 283 bin avroluk gelirle 3. sırayı aldı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan bir diğer İspanyol takımı Atletico Madrid de 47 milyon 857 bin 422 avronun sahibi oldu.