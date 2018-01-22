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UEFA'dan Finansal Fair Play hamlesi

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UEFA, Finansal Fair Play uygulamasında yeni bir adım atıyor. Hedef, yüksek bonservis fiyatlarına sınır getirmek

UEFA'dan Finansal Fair Play hamlesi
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, "Finansal Fair-Play 2" olarak adlandırılan çalışmaya göre, kulüplere gelirlerine bakılmaksızın transferde bonservis gelir-gider limiti gelecek.

UEFA'nın öngördüğü bonservis gelir-gider farkının 100 milyon Avro olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda kulüplerin, bir yıl içerisinde 300 milyon Avro harcayabilmesi için en az 200 milyon Avro bonservis geliri elde etmesi gerekiyor.

Öneri UEFA İcra Kurulu'nun 24 Mayıs'taki toplantısında oylanacak ve kabul edilirse hayata geçirilecek. Ayrıca kulüplere kontratlı futbolcu sayısı limiti getirilmesi de masaya yatırılacak. 

Bu arada yeni düzenlemeye eleştiriler de geliyor. Uygulamanın futbolcu ücretlerini artıracağı iddia ediliyor.
 

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