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UEFA B-Lisans Antrenörlük kursu düzenlenecek

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UEFA B-Lisans Antrenörlük kursu düzenlenecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu, Eylül ayı içerisinde UEFA B-Lisans Antrenörlük kursu yapılmasının planlandığını duyurdu.  

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada kursa katılmak isteyen adayların, 06-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında KTFF genel sekreterliğine başvuruda bulunmaları gerektiği, kurs ücretinin 3 bin 500 TL olduğu belirtildi. 

 BAŞVURU KOŞULLARI

Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “UEFA B” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için başvuruda bulunabilirler:

a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 5. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak;

b) “KTFF C” Antrenör Lisansı ile en az 3 yıl boyunca bu Talimat ile belirlenen alanlarda çalışmış olmak (En az bir yıl U15 veya altı takımı çalıştırmış olmak) Ayrıca KKTC “A” Milli takımında forma giyen kişilerde kursa katılarak başarılı olmak şartıyla ve KTFF Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde KTFF B Antrenör Lisansı alma hakkına sahiptirler.

c) Bu Talimat’ın 5. maddesinde belirtilen usule göre düzenlenecek “UEFA B” Antrenör Lisansı Kursu Giriş Sınavı’nda başarılı olmak;

d) KTFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.

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