Üç kulvarda yoluna devam eden tek takım Başakşehir

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'un takımın başına geçtiği MedipolBaşakşehir, 2019-2020 sezonun devre arasına girilirken, üç kulvarda yoluna devam eden tek Türk takımı oldu

Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da GMG Kırklarelispor ile eşleşti.

ÜÇ SEZON SONRA ZİRVEDE DEĞİL

Süper Lig'de geçtiğimiz üç sezonun ilk yarılarını zirvede tamamlayan MedipolBaşakşehir, 2019-2020 sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezonun devre arasına, Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

İstanbul ekibi, 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı.

Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk ile bir değişime giden MedipolBaşakşehir, puan olarak da son 3 sezonun gerisinde kaldı.

Turuncu-lacivertliler, 39, 36 ve 35 puanlar topladığı sezonların ardından bu sezon 33 puanda kaldı.

AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARI

MedipolBaşakşehir, Avrupa kupalarında ise tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda, İtalya temsilcisi Roma, Alman ekibi BorussiaMönchengladbach ve Avusturya takımı Wolfsberger ile aynı grupta yer alan turuncu-lacivertli ekip, 10 puan toplayarak grup lideri olarak bir üst tura yükseldi.

İstanbul ekibi, grubun son maçında, Alman ekibini sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Okan Buruk'un ekibinin bu turdaki rakibi Portekiz ekibi Sporting Lizbon oldu.

MedipolBaşakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı.

LİGDE 15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan MedipolBaşakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında da Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.