banner107
banner69
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
66 0
70 0
 
6 0
10 0
11 0
8 0
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
19 0
banner82

U15 Ligi, Şubat'ta başlayacak

banner27

U15 Ligi, Şubat'ta başlayacak
banner87

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Ligi'nin başlama tarihi belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada ligin ilk hafta maçları 3-4 Şubat'ta oynanacak.

İlk Haftanın Programı:

1.Grup

Dipkarpaz (Bay)

Gençler Birliği-Kaya Mehmetçik

Yeniboğaziçi-Akova

2.Grup:

Mağusa Türk Gücü-Maraş

Mağusa SAK-Dumlupınar

Çanakkale-Güvercinlik

3. Grup

Yalova-Binatlı

Lefke (Bay)

Baf Ülkü Yurdu-Denizli

4. Grup:

Gençlik Gücü-K.Kaymaklı

GAÜ Çetinkaya-Yenicami

Göçmenköy-Gönyeli

5.Grup:

Merit A.Yeşilova-Düzkaya

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Lapta-Türk Ocağı

6. Grup:

Mesarya-Türkmenköy

Serdarlı-Değirmenlik

Hamitköy-Cihangir

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.