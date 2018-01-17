U15 Ligi, Şubat'ta başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Ligi'nin başlama tarihi belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada ligin ilk hafta maçları 3-4 Şubat'ta oynanacak.
İlk Haftanın Programı:
1.Grup
Dipkarpaz (Bay)
Gençler Birliği-Kaya Mehmetçik
Yeniboğaziçi-Akova
2.Grup:
Mağusa Türk Gücü-Maraş
Mağusa SAK-Dumlupınar
Çanakkale-Güvercinlik
3. Grup
Yalova-Binatlı
Lefke (Bay)
Baf Ülkü Yurdu-Denizli
4. Grup:
Gençlik Gücü-K.Kaymaklı
GAÜ Çetinkaya-Yenicami
Göçmenköy-Gönyeli
5.Grup:
Merit A.Yeşilova-Düzkaya
Doğan Türk Birliği-Ozanköy
Lapta-Türk Ocağı
6. Grup:
Mesarya-Türkmenköy
Serdarlı-Değirmenlik
Hamitköy-Cihangir