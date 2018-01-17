U15 Ligi, Şubat'ta başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Ligi'nin başlama tarihi belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada ligin ilk hafta maçları 3-4 Şubat'ta oynanacak.

İlk Haftanın Programı:

1.Grup

Dipkarpaz (Bay)

Gençler Birliği-Kaya Mehmetçik

Yeniboğaziçi-Akova

2.Grup:

Mağusa Türk Gücü-Maraş

Mağusa SAK-Dumlupınar

Çanakkale-Güvercinlik

3. Grup

Yalova-Binatlı

Lefke (Bay)

Baf Ülkü Yurdu-Denizli

4. Grup:

Gençlik Gücü-K.Kaymaklı

GAÜ Çetinkaya-Yenicami

Göçmenköy-Gönyeli

5.Grup:

Merit A.Yeşilova-Düzkaya

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Lapta-Türk Ocağı

6. Grup:

Mesarya-Türkmenköy

Serdarlı-Değirmenlik

Hamitköy-Cihangir