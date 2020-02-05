banner255
banner69
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
25 0
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
40 0
 
22 0
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
31 0
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
29 0
22 0
Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
30 0
banner374

Tuzlalılar spor tesisi istiyor

banner27

Başbakan Ersin Tatar, Tuzla Spor Kulübü futbol sahasını sosyal ve sportif amaçlı bir tesis yapmak isteyen Tuzla spor aktivitesi alanı kazandırma komitesini kabul etti

Tuzlalılar spor tesisi istiyor

Başbakan Ersin Tatar, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini, kabul ederek görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Tuzla Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon, Muhtar İbrahim Umay ve Tuzla Kadınlar Birliği Başkanı Resmiye İlktuğ İblikçi’den oluşan komitede yer alan Tuzla Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon, konuşmasında, Tuzla Spor Kulübü’nün 1978’den beridir kullanımında olan futbol sahasını Tuzla ve bölge halkının kullanabileceği her yaş grubuna hitap edecek şekilde sosyal ve sportif amaçlı bir tesis yapma amacında olduklarını  kaydetti. 
Ergenekon, bu tesisin yapımı için sahanın tapusunun kulüp adına verilmesi konusunda Başbakan’dan yardım ve destek istedi.
Başbakan Ersin Tatar da, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesi üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuzla bölgesinin kalkınmakta olan bir bölge olduğuna işaret etti. 
Gelişmekte olan bölgelerde böyle yerlerin kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başbakan Tatar, konuyla ilgileneceğini, gerekli yardımı da yapmaya hazır olduğunu söyledi.Kabulde, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.